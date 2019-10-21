Владимир Панов проведет встречу с жителями Приокского района
Глава Нижнего Новгорода проведет встречу с жителями Приокского района. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации в понедельник, 21 октября.
Согласно сообщению, мероприятие будет выездным и состоится в центре развития творчества «Созвездие». Встреча пройдет в формате открытого диалога: каждый из присутствующих сможет задать вопрос мэру и руководителям структурных подразделений администрации города, а также получить на него ответ.
- Жители района смогут в формате открытого диалога задать вопросы руководителям городской администрации, - говорится в пресс-релизе.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в сентябре 2019 года мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов открыл третий цикл встреч с жителями города.
Первое мероприятие прошло 25 сентября в Дворце культуры ОАО «ГАЗ», где глава города пообщался с живущими в Автозаводском районе нижегородцами.
ИСТОЧНИК KP.RU