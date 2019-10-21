Владимир Панов проведет встречу с жителями Приокского района

СЕГОДНЯ 16:18 2019-10-21T16:20:12+03:00

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Глава Нижнего Новгорода проведет встречу с жителями Приокского района. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации в понедельник, 21 октября.

Согласно сообщению, мероприятие будет выездным и состоится в центре развития творчества «Созвездие». Встреча пройдет в формате открытого диалога: каждый из присутствующих сможет задать вопрос мэру и руководителям структурных подразделений администрации города, а также получить на него ответ.

- Жители района смогут в формате открытого диалога задать вопросы руководителям городской администрации, - говорится в пресс-релизе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в сентябре 2019 года мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов открыл третий цикл встреч с жителями города.

Первое мероприятие прошло 25 сентября в Дворце культуры ОАО «ГАЗ», где глава города пообщался с живущими в Автозаводском районе нижегородцами.

ИСТОЧНИК KP.RU