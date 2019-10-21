2019-10-21T15:54:27+03:00
Общество

Стоимость системы водоотведения для станции «Малиновая гряда» составит 478,7 млн рублей

Об этом сообщается на сайте госзакупок
Валентин ШАРИКОВ
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Стоимость системы водоотведения для станции «Малиновая гряда» в Нижнем Новгороде составит 478,7 миллионов рублей. Соответствующая информация была размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, проводится аукцион по выбору подрядчика для строительства сооружения для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной станции «Малиновая гряда», которая расположена на проспекте Гагарина, 121. Заказчиком выступило МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода».

«Работы необходимо выполнить на участке от ограждения на территории водопроводной станции «Малиновая гряда» с северной стороны до места врезки в коллектор городской канализации на перекрестке улиц Ларина и Кащенко», - говорится в документах закупки.

Протяженность напорного линейного объекта в две нитки должна составлять 3,6 тысячи метров, безнапорной сети канализации - 526 метров.

Срок выполнения работ составит 19 месяцев с даты заключения контракта с подрядчиком. Гарантия на выполненную работу должна составлять не мене пяти лет.

Напомним, что первый за 30 лет капитальный ремонт на водопроводной станции «Малиновая гряда» был проведен в 2010 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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