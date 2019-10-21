Нижегородских предпринимателей обучат размещать рекламу в едином дизайн-коде
Нижегородских предпринимателей обучат размещать рекламу в едином дизайн-коде. Об этом сообщила директор департамента градостроительного развития и архитектуры городской администрации Алла Коновницына на встрече с представителями бизнеса.
По ее словам, на улицах Нижнего Новгорода обнаружено 510 несогласованных информационных вывесок, а 90% всех рекламных конструкций не соответствуют утвержденному дизайн-коду: не соответствуют цвету фасада и архитектуре улицы, расположены на разной высоте и имеют неодинаковый размер шрифта.
- Размещение рекламы на витрине недопустимо. В исторической части города запрещено устанавливать световые короба, можно только объемные буквы, - сообщила Алла Коновницына.
Директор депгарада добавила также, что услуга по согласованию размещения рекламных вывесок будет оказываться муниципалитетом бесплатно, а каждый предприниматель получит памятку для этого.
Напомним, что вывески, расположенные на фасадах домов на улице Варварской в Нижнем Новгороде, были изменены или ликвидированы в связи с проведением в городе чемпионата мира 2018 по футболу
ИСТОЧНИК KP.RU