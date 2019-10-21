СЕГОДНЯ 15:04 2019-10-21T15:05:29+03:00

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Нижегородских предпринимателей обучат размещать рекламу в едином дизайн-коде. Об этом сообщила директор департамента градостроительного развития и архитектуры городской администрации Алла Коновницына на встрече с представителями бизнеса.

По ее словам, на улицах Нижнего Новгорода обнаружено 510 несогласованных информационных вывесок, а 90% всех рекламных конструкций не соответствуют утвержденному дизайн-коду: не соответствуют цвету фасада и архитектуре улицы, расположены на разной высоте и имеют неодинаковый размер шрифта.

- Размещение рекламы на витрине недопустимо. В исторической части города запрещено устанавливать световые короба, можно только объемные буквы, - сообщила Алла Коновницына.

Директор депгарада добавила также, что услуга по согласованию размещения рекламных вывесок будет оказываться муниципалитетом бесплатно, а каждый предприниматель получит памятку для этого.

Напомним, что вывески, расположенные на фасадах домов на улице Варварской в Нижнем Новгороде, были изменены или ликвидированы в связи с проведением в городе чемпионата мира 2018 по футболу

ИСТОЧНИК KP.RU