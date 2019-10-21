2019-10-21T13:38:58+03:00
Общество

Более 200 школьников и студентов посетили государственные лаборатории Нижегородского ЦСМ

Организаторы подвели итоги акции «Неделя без турникетов»
Валерия ГРОМОВА
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Фото: организаторы мероприятияФото: организаторы мероприятия
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С 14 по 20 октября 2019 год в Нижегородской области прошла всероссийская акция «Неделя без турников», в рамках которой региональный ЦСМ Росстандарта посетили более 200 школьников и студентов.

Как сообщили организаторы мероприятия, целью проведения акции стало знакомство молодежью с работой центра, помощь с профориентацией. Все участники смогли пообщаться со специалистами и сотрудниками предприятий, а также больше узнать о профессиях в области метрологии, сертификации и испытаний.

Школьники и студенты посетили лаборатории, где проводятся испытания пищевой продукции, топлива. Они побывали в светотехнической лаборатории - так называемой «черной комнате» с уникальным оборудованием, где определяются мощность и напряжение питания всевозможных ламп и источников света. Юные нижегородцы также ознакомились со специальной климатической камерой, где подтверждается класс энергоэффективности бытовых приборов – холодильников, стиральных машин, пылесосов.

Кроме того, ребята получили индивидуальный «Паспорт Человека», а также взвесили собственную подпись на эталонных весах центра. В числе гостей были ученики Приволжской медиашколы, представители Молодежного парламента ЗСНО, школьники и студенты.

- Мы заинтересованы в новых кадрах. Интерес к работе в центре у ребят есть, ежегодно студенты приходят к нам на стажировку, по окончании которой лучшим из лучших предлагается трудоустройство после окончания учебы. За 4 последних года 22 человека таким образом нашли у нас работу, - отметил директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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