Жительница Сарова зарезала сожителя за нелестное высказывание об обеде

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-21T13:34:11+03:00

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Жительница Сарова зарезала сожителя за его нелестное высказывание об обеде.

Как сообщают в СУ СКР по Нижегородской области, инцидент произошел 18 октября текущего года. Между 55-летней женщиной и ее 40-летним сожителем возник конфликт во время обеда: мужчина нелестно высказался о приготовленных саровчанкой блюдах.

Следователи выяснили, что обиду выдержать женщина не смогла, и ударила своего спутника жизни ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался.

В сообщении говорится, что по данному факту было возбуждено дело по статье «убийство». Жительница Сарова свою вину в содеянном признала , в ближайшее время для неебудет выбрана мера пресечения.

Ранее "КП" сообщала о том, что 39-летняя женщина зарезала своего сожителя в ходе бытовой ссоры в Арзамасе Нижегородской области. Причиной конфликта стала ревность потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU