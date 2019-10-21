2019-10-21T13:16:57+03:00
Общество

Более половины нижегородцев хотят вернуть смертную казнь для педофилов

Появились данные опроса «отношение нижегородцев к отмене моратория на смертную казнь для убийц детей и педофилов»
Валентин ШАРИКОВ
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Более половины нижегородцев хотят вернуть смертную казнь для педофилов.

Согласно данным проведенного по инициативе научно-исследовательского Института проблем социального управления опроса, за отмену моратория на смертную казнь для убийц детей и педофилов проголосовало 59,8% жителей Нижегородской области, из них 63,9% - мужчины, а 55,3% - женщины.

В сообщении говорится, что против возвращения высшей меры наказания выступили 20,8% опрошенных, и среди них больше представительниц женского пола – 28,7%. Не определились с ответом 19,4 % респондентов.

Как отметил директор института проблем социального управления Максим Лубяной, наиболее радикально настроенными в поднятом вопрос оказались городские жители: введения смертной казни хотят 71,9 % опрошенных. В сельских поселениях процент людей, которые против такой меры наказания, оказался выше.

Отмечается, что в данном опросе приняли участие около 1,2 тысячи жителей Нижегородской области.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что предложение вернуть смертную казнь стало обсуждаться после убийства девятилетней девочки в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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