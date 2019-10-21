Нижегородское правительство сэкономило на торгах 98,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-21T11:53:57+03:00

В сентябре количество заявок участников на один из состоявшихся лотов превысило четыре тысячи

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Нижегородское правительство сэкономило на торгах 98,5 миллионов рублей в сентябре 2019 года.

Как сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций, в прошлом месяце КУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» было проведено 195 торгов на общую сумму в 2,8 миллиарда рублей. Количество заявок участников на один из состоявшихся лотов превысило четыре тысячи.

В минэкномразвитии пояснили, что на 22,1 миллиона рублей меньше запланированного удалось потратить на выполнение текущего и капитального ремонта социально-значимых объектов, 18,5 миллионов рублей сэкономить при оказании услуг по организации работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

- Экономия при выполнении работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог в регионе составит 18,1 миллионов рублей, - говорится в сообщении.

Напомним, что экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила в марте 44,8 миллиона рублей

ИСТОЧНИК KP.RU