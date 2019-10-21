2019-10-21T11:22:10+03:00
Происшествия

Операционистка обогатилась на 178 тысяч рублей за счет нижегородки

Возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата»
Валентин ШАРИКОВ
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Операционистка обогатилась на 178 тысяч рублей за счет клиентки в Нижнем Новгороде.

По информации ГУ МВД РФ по Нижегородской области, в конце сентября 2019 года оператор одной из занимающихся денежными переводами организации пополнила свой личный счет в банке деньгами, которые ей передала для совершения операции потерпевшая.

После совершения злодеяния сотрудница сообщила своей клиентке, что перевод денежных средств был осуществлен. Не обнаружив денег на своем счету, обманутая нижегородка обратилась в полицию.

Полицией была уставлена личность недобросовестной операционистки – ей оказалась 24-летняя девушка, которая приехала на работу в Нижний Новгород из области. Для присвоение чужих денег она использовала программу, которая была установлена на ее рабочем компьютере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата». Расследование продолжается, подозреваемой грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Как сообщалось ранее, квартиросъемщик вынес деньги своего арендодателя в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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