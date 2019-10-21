СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-21T10:49:05+03:00

Его организовала у себя дома 41-летняя наркоманка со стажем

Изменить размер текста: A A

Полиция закрыла наркопритон в Богородске Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ, 41-летняя наркоманка со стажем организовала у себя дома место для собрания наркозависимых людей, где они все вместе употребляли запрещенные вещества.

Сотрудникам полиции удалось задержать женщину в тот момент, когда к ней в гости пришли новые клиенты с наркотиками. Выяснилось, что наркотические вещества она принимала от посетителей в качестве платы за аренду помещения..

В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по статье «организация либо содержание притонов». Жительницу Богородска, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, ждет лишение свободы сроком до четырех лет.

Напомним, в мае 2019 года полицейские ликвидировали наркопритон, который был расположен в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Преступной деятельностью занимался 40-летний местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU