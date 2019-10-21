Нижегородский ХК «Торпедо» победил финский «Йокерит»

СЕГОДНЯ 09:07 2019-10-21T09:33:45+03:00

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Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» победил финский «Йокерит». Игра закончилась со счетом 4:3.

Как сообщает пресс-служба ХК «Торпедо», встреча состоялась в Минске в воскресенье, 20 октября.

Первая шайба принадлежала нижегородцу Антону Шенфельду, еще две были забиты финнами – период завершился со счетом 1:2.

В ходе второго периода «Торпедо» не воспользовались выгодными моментами и пропустили шайбу от бывшего игрока клуба – Джона Нормана. Итог – 0:1.

Третий период игры запомнился болельщикам молниеносными бросками Михаила Варнаков и Григория Мишарина. Счет выровнялся, 3:3.

Счастливым для нижегородской команды оказался и овертайм – шайба Куинтона Хаудена позволила «Торпедо» победить в этой напряженной игре.

- Мы никогда не сдаемся. Мы всегда играем до конца и верим в успех, - поделился впечатлениями от матча главный тренер ХК «Торпедо» Дэвид Немировски.

В пресс-службе клуба отметили также, что следующая выездная игра нижегородского «Торпедо» состоится в Москве.

Напомним, нижегородский ХК «Торпедо» разгромил белорусский «Динамо» со счетом 6:0 в четверг, 17 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU