2019-10-20T21:56:17+03:00
Происшествия

Нижегородец похитил телевизор и стиральную машину из съемной квартиры

В настоящее время 25-летний молодой человек уже задержан
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Покидая съемную квартиру, 25-летний нижегородец прихватил с собой телевизор и стиральную машину. Таким способом молодой человек хотел компенсировать затраты на найм жилья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

- Сообщение от 48-летнего жителя Автозаводского района поступило в конце июля 2019 года. Он сообщил, что из его квартиры на улице Бурнаковской были похищены телевизор и стиральная машина, - говорится в сообщении. – По словам потерпевшего, он решил сдать квартиру, чтобы она не простаивала впустую. Ее решил снять 25-летний нижегородец. Через некоторое время квартиросъемщик съехал, прихватив с собой бытовую технику.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре был задержан и подозреваемый в совершении преступления молодой человек. Как оказалось, он уже был ранее судим. Свою вину в совершении данной кражи он также отрицать не стал. По его словам, все похищенное имущество он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды. Сейчас ему избирается мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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