2019-10-20T12:30:04+03:00
Общество

В форуме «Перезагрузка» смогут принять участие около 130 предпринимателей

В программе участников ждут тренинги от федеральных спикеров и презентация новых мер господдержки
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Около 130 предпринимателей смогут поучаствовать в форуме «Перезагрузка», который состоится в Нижегородской области 24 октября. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

- Форум проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Участие в форуме - бесплатное. Мероприятие могут посетить как действующие предприниматели, так и те, кто только планирует начать свой бизнес, - говорится в сообщении. – На форуме спикеры федерального уровня подробно разберут вопросы, необходимые для эффективного развития бизнеса, в том числе современные методики управления бизнесом, источники привлечения инвестиций, нововведения в законодательстве, государственные меры поддержки предпринимательства.

Модератором форума выступит директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

- Ведущие федеральные эксперты не только расскажут о новых мерах государственной поддержки, но и рассмотрят механизмы – от привлечения инвестиций и стратегии управления до внедрения новейших технологий для автоматизации бизнеса, - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов. - В рамках практической части состоятся тренинги, посвященные продвижению бизнеса, упаковке бизнеса и франчайзингу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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