СЕГОДНЯ 11:47 2019-10-20T11:47:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника дорожного хозяйства, отмечаемым в стране 20 октября. Соответствующее поздравление было распространено сегодня пресс-службой регионального правительства.

- Символично, что День работника дорожного хозяйства отмечается именно в октябре, когда завершаются масштабные дорожные кампании и составляются планы на следующий год, - отметил Глеб Никитин. - Сейчас мы подводим первые итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это один из самых важных и масштабных нацпроектов. Насколько качественно удастся выполнить поставленные задачи, зависит именно от вашего профессионализма.

По словам губернатора, уже в этом году в регионе планируется отремонтировать более 760 километров дорог. Это почти на 20 километров больше, чем предполагалось.

- Ремонтировать больше стало возможно и благодаря внедренным технологиям, которые снизили стоимость, как ремонта, так и строительства дорог. Таким образом, не в ущерб качеству, строить и ремонтировать мы стали за меньшие деньги, а сэкономленные средства направляем на дополнительные участки, - рассказал глава региона. - Готовится к старту в регионе еще один масштабный проект «Дорога к дому», в рамках которого будут ремонтироваться дороги местного значения. Именно люди смогут выбирать участки для ремонта. Уверен, что вместе нам удастся выполнить все поставленные задачи! В профессиональный праздник желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия. Пусть ваш жизненный путь всегда будет ровным и комфортным!

ИСТОЧНИК KP.RU