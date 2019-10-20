2019-10-20T11:47:42+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника дорожного хозяйства

Этот праздник в стране отмечается 20 октября
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника дорожного хозяйства, отмечаемым в стране 20 октября. Соответствующее поздравление было распространено сегодня пресс-службой регионального правительства.

- Символично, что День работника дорожного хозяйства отмечается именно в октябре, когда завершаются масштабные дорожные кампании и составляются планы на следующий год, - отметил Глеб Никитин. - Сейчас мы подводим первые итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это один из самых важных и масштабных нацпроектов. Насколько качественно удастся выполнить поставленные задачи, зависит именно от вашего профессионализма.

По словам губернатора, уже в этом году в регионе планируется отремонтировать более 760 километров дорог. Это почти на 20 километров больше, чем предполагалось.

- Ремонтировать больше стало возможно и благодаря внедренным технологиям, которые снизили стоимость, как ремонта, так и строительства дорог. Таким образом, не в ущерб качеству, строить и ремонтировать мы стали за меньшие деньги, а сэкономленные средства направляем на дополнительные участки, - рассказал глава региона. - Готовится к старту в регионе еще один масштабный проект «Дорога к дому», в рамках которого будут ремонтироваться дороги местного значения. Именно люди смогут выбирать участки для ремонта. Уверен, что вместе нам удастся выполнить все поставленные задачи! В профессиональный праздник желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия. Пусть ваш жизненный путь всегда будет ровным и комфортным!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В форуме «Перезагрузка» смогут принять участие около 130 предпринимателей
Заместитель губернатора Андрей Гнеушев проведет личный прием нижегородцев
Свинина и куриные яйца подешевели в Нижегородской области
ФК «Нижний Новгород» победил «Химки» со счетом 1:0
Начальник Сергачского райотдела ГИБДД сдал экзамен за ученика
Еще одна воркаут-площадка появится в Нижнем Новгороде
Снегоуборочную технику осмотрят в Канавинском районе
К 2024 году Нижегородская область увеличит экспорт АПК в два раза
Операция «Труба» проходит 19-20 октября в Нижнем Новгороде
Нижегородцы готовы к присоединению сельского поселения Новинки
В Нижегородской области нашли 3 финансовые пирамиды
Акция по повышению качества услуг для пожилых людей прошла в Нижнем Новгороде
Завершается строительство школ в Богородске и Арзамасском районе
Движение транспорта на участке улицы Голубева будет прекращено
Более 5 тысяч рабочих мест создадут в сельском хозяйстве Нижегородской области
Схема движения нескольких автобусов изменится в Нижнем Новгороде
Министр сельского хозяйства РФ Патрушев прибыл в Нижний Новгород 18 октября
ГИБДД Нижегородской области проводит месячник «Засветись»
Снижение цен на продукты зафиксировано в Нижегородской области в сентябре
Житель Балахны пытался сжечь продуктовый магазин
Подрядчик на 60% выполнил работы по благоустройству парка «Дубки»
Движение на участке улицы Республиканской перекроют на 20 дней
Все перевозчики Нижегородской области подключатся к АСОП до конца 2019 года
Нижегородская школа №47 возобновит свою работу 21 октября
Совершивший пьяное ДТП депутат заключен под стражу в Нижегородской области
Потепление до +14 ожидается в Нижнем Новгороде в воскресенье
Нижегородский ХК «Торпедо» разгромил белорусский «Динамо» со счетом 6:0