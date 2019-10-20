2019-10-20T11:15:12+03:00
Общество

Заместитель губернатора Андрей Гнеушев проведет личный прием нижегородцев

Записаться на прием можно до 29 октября
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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С 10:00 6 ноября приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области проведет прием жителей города и области. На вопросы нижегородцев ответит заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. Прием граждан состоится в кабинете № 12 в доме № 2 на улице Костина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, в правительстве Нижегородской области Андрей Гнеушев курирует реализацию государственной политики в социальной и жилищной сферах, совершенствование мер поддержки семьи и пожилых граждан, развитие социального жилищного строительства на территории Нижегородской области, управление и распоряжение региональным жилищным фондом.

Чтобы записаться на прием, необходимо обратиться в приемную граждан по адресу улица Костина, дом 2, кабинет № 22. Также необходимо предоставить копии документов по рассматриваемым вопросам. При себе необходимо иметь паспорт. Приемная работает с 9:00 до 18:00. Справочную информацию можно получить по телефону 439 04 98, 430 96 39. Запись на прием прекращается за пять рабочих дней до его проведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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