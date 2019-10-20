2019-10-20T10:00:02+03:00
Общество

Свинина и куриные яйца подешевели в Нижегородской области

Также снизились цены на морковь, лук, картофель и пшено
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Свинина, пшено и куриные яйца подешевели в Нижегородской области за последнюю неделю. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

- За период с 7 по 14 октября средняя цена на свинину в регионе снизилась на 1,1%, на куриные яйца - на 0,7%, а на пшено – на 2,2%, - говорится в сообщении со ссылкой на службу статистики. – Кроме того, за указанный период снизились средние цены на морковь, лук и картофель.

Как сообщалось ранее, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем в Нижегородской области на 6,7% ниже среднероссийских показателей. При этом в сентябре наблюдалось снижение цен на целый ряд продовольственных товаров, в том числе на рыбу, сахар, муку и кондитерские изделия. Кроме того, произошло снижение цен на сезонные овощи.

- Но, очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и рост. Очень прошу коллег продолжать держать «руку на пульсе, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя роль нижегородского УФАСа в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости оставались адекватными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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