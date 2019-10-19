ФК «Нижний Новгород» победил «Химки» со счетом 1:0

СЕГОДНЯ 18:51 2019-10-19T18:53:35+03:00

Счет был открыт нижегородцами во втором тайме

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Футбольный клуб «Нижний Новгород» победил «Химки» со счетом 1:0 в Нижнем Новгороде 19 октября.

Как сообщается на сайте ФК «НН», первый тайм игры прошел без забитых голов. В ходе первой половины матча игроки играли достаточно напряженно и не без нарушения правил – судья показывал футболистам желтые карточки четыре раза.

- Все вместе следим за изменениями счета в матче ФК "Нижний Новгород" - "Химки". Первый тайм завершен - 0:0, - говорится в сообщении.

Лишь во втором тайме, на 53-й минуте игры полузащитнику ФК «Нижний Новгород» Максиму Палиенко удалось забить мяч в ворота соперника.

- 53 мин. Гол! 1:0 - ПАЛИЕНКО забивает ударом из-за пределов штрафной после передачи Чудина, - сообщили в пресс-службе ФК «Нижний Новгород».

Напомним, что в среду, 16 октября, футбольный клуб «Нижний Новгород» официально объявил об уходе Дмитрия Черышева с поста главного тренера команды. Новым тренером футболистов стал Роберт Евдокимов.

ИСТОЧНИК KP.RU