2019-10-19T14:06:20+03:00
Общество

Еще одна воркаут-площадка появится в Нижнем Новгороде

Спортивный объект будет открыт на улице Фруктовой в Нижегородском районе
Валентин ШАРИКОВ
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Еще одна воркаут-площадка появится в Нижнем Новгороде 21 октября.

Как сообщили в управлении по связям со СМИ городской администрации, в понедельник в 12 часов спортивный объект будет открыт на улице Фруктовой в Нижегородском районе.

В районной администрации уточнили, что на площадке установлены скамья для пресса, тренажеры «Жим лежа» и «Жим от плеч», большие брусья для отжиманий, шведская стенка, велотренажер и степпер, баскетбольный щит с кольцом. Кроме того, на территории спортивного комплекса есть антивандальный стол для настольного тенниса.

- На сегодняшний день на территории Нижегородского района функционирует две воркаут-площадки: в парке им. Свердлова и на Гребном канале, - говорится в сообщении.

Напомним, что первая в Нижнем Новгороде воркаут-площадка была открыта в сквере, который расположен в границах улиц Бекетова и Чукотская в Совестком районе. Данные спортивные комплексы открываются в городе в рамках реализации национального проекта «Спорт – норма жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU

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