Еще одна воркаут-площадка появится в Нижнем Новгороде
Еще одна воркаут-площадка появится в Нижнем Новгороде 21 октября.
Как сообщили в управлении по связям со СМИ городской администрации, в понедельник в 12 часов спортивный объект будет открыт на улице Фруктовой в Нижегородском районе.
В районной администрации уточнили, что на площадке установлены скамья для пресса, тренажеры «Жим лежа» и «Жим от плеч», большие брусья для отжиманий, шведская стенка, велотренажер и степпер, баскетбольный щит с кольцом. Кроме того, на территории спортивного комплекса есть антивандальный стол для настольного тенниса.
- На сегодняшний день на территории Нижегородского района функционирует две воркаут-площадки: в парке им. Свердлова и на Гребном канале, - говорится в сообщении.
Напомним, что первая в Нижнем Новгороде воркаут-площадка была открыта в сквере, который расположен в границах улиц Бекетова и Чукотская в Совестком районе. Данные спортивные комплексы открываются в городе в рамках реализации национального проекта «Спорт – норма жизни».
ИСТОЧНИК KP.RU