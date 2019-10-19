К 2024 году Нижегородская область увеличит экспорт АПК в два раза

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-19T12:17:24+03:00

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К 2024 году Нижегородская область увеличит экспорт агропромышленного комплекса в два раза. Меры государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий обсудили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на встрече в нижегородском кремле 18 октября.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, после встречи они посетили предприятия-участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» ГК «НМЖК», ОАО «Агрокомбинат Горьковский» и побывали в учебных корпусах НГСХА.

По словам Дмитрия Патрушева, уже за девять месяцев 2019 года показатели внешней торговли Нижегородской области продукцией АПК увеличились почти на 20%, а к 2024 году запланирован более чем двукратный прирост – до 490 миллионов долларов.

- Наращивание производства сельхозпродукции в Нижегородской области способствует росту благосостояния аграриев и повышению экономических показателей АПК, - сказал министр.

Глеб Никитин сообщил в свою очередь, что нижегородский масложировой комбинат планирует вдвое увеличить экспорт своей продукции с Сербию и Республику Сербскую, а местные агропредприятия уже экспортируют в Австралию квашеную капусту и планируют отправлять этот продукт на продажу в США.

- Саровский шоколад зарегистрировал товарный знак в Китае и выходит на китайский рынок. Впервые на европейский рынок предприятия области планируют поставлять жимолость, - отметил глава региона.

Напомним, что более пяти тысяч рабочих мест создадут в сельском хозяйстве Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU