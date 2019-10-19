СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-19T11:59:48+03:00

С начала 2019 года по вине пьяных водителей погибло пять человек

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Операция «Труба» проходит 19-20 октября в Нижнем Новгороде.

По информации отдела пропаганды БДД ОГИБДД городского ГУ МВД РФ, в текущие выходные проводится сплошная проверка водителей на предмет алкогольного или наркотического опьянения.

В сообщении говорится, что целью таких проверок всегда является обеспечение безопасности на дорогах. Ведь уже с начала 2019 года в Нижнем Новгороде по вине пьяных водителей произошло 68 дорожно-транспортных происшествий, более ста человек пострадало, а пять – погибло.

-Управление транспортным средством в нетрезвом виде наказывается административным штрафам в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на 1,5, - 2 года. Повторное нарушение этого пункта ПДД влечет за собой уже уголовною ответственность в виде срока до двух лет лишения свободы, - напомнили в ГИБДД.

Как сообщалось ранее, С 21 октября по 20 ноября 2019 года в Нижегородской области будет проведен месячник по безопасности дорожного движения «Засветись».

ИСТОЧНИК KP.RU