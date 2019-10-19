2019-10-19T10:03:29+03:00
Общество

В Нижегородской области нашли 3 финансовые пирамиды

Информация об организациях уже передана в правоохранительные органы
Валентин ШАРИКОВ
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Три финансовых пирамиды и 22 «черных» кредитора нашли на территории Нижегородской области.

Как сообщили в Управлении по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России, деятельность нелегальных финансовых организаций была обнаружена в регионе в период с января по октябрь 2019 года.

В банке подчеркнули, что нелегальные кредиторы часто выдают себя за лизинговые компании и используют незаконные методы взыскания долгов по выданным займам. Преступники используют схему, по которой предоставляют псевдокредитование под залог дорогого имущества: недвижимости, машины.

-Граждан вводят в заблуждение о безопасности сделки. С заемщиком заключается договор купли-продажи имущества по заниженной цене при помощи одной организации, а выдается оно уже другой. Но договор составляется таким образом, чтобы заемщик не смог оплатить свой долг и получить обратно отданное под залог имущество, - говорится в сообщении.

По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха, информация о преступных организациях оперативно передается в прокуратуру, полицию, налоговую и антимонопольную службы.

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области стали чаще брать кредиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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