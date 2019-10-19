2019-10-19T09:24:25+03:00
Общество

Акция по повышению качества услуг для пожилых людей прошла в Нижнем Новгороде

Серебряные волонтеры проверили места общественного пользования на удобство для пенсионеров
Валентин ШАРИКОВ
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Всероссийская акция по повышению качества услуг для пожилых людей «Одобрено старшим поколением» прошла в Нижнем Новгороде 18 октября.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, в мероприятии приняли участие нижегородские серебряные волонтеры, которые проверили места общественного пользования на предмет удобства для людей старшего поколения.

В сообщении говорится, что данная акция создана в рамках проекта «Альянс «Серебряный возраст» и проходит в 15 регионах страны. Из Нижегородской области в ней приняла участие общественная организация «Забота»: пенсионеры также проверили и ее, оставив на дверях учреждения наклейку «Одобрено старшим поколением».

По словам директора общественной организации «Забота» Натальи Симоновой, проверки мест общественного пользования были проведены с целью помочь руководителям сделать кафе, салоны красоты, большие магазины и спортивные комплексы максимально комфортным для посещения не только молодежи, но и пожилых граждан. Их ценники должны быть понятными, шрифт в меню – крупным, скользкие полы и лестницы необходимо обрабатывать по сезону и пр.

- Нижегородцы, выйдя на пенсию, не должны замыкаться в себе, а наоборот должны чувствовать себя комфортно, уверенно. Проще говоря, не бояться, что на них не так посмотрят, осудят, - рассказала Наталья Симонова.

Напомним, что в сентябре 2019 года Правительство России одобрило законопроект о доплатах к пенсиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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