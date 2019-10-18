СЕГОДНЯ 18:03 2019-10-18T18:07:43+03:00

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Завершается строительство школ в Богородске и Арзамасском районе.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области, что в 2019 году также была введена в эксплуатацию школа в поселке Суроватиха Дальнеконстантиновского района. Строительство учебных заведений осуществляется в рамках государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы».

Согласно полученной информации, на текущий момент завершено уже 97% строительных работ учебного корпуса Выездновской средней школы Арзамасского района. Копус рассчитан на 275 мест, учится в нему будут дети начальной школы. Для них планируется создание игровых зон, а также установка в классах современного оборудования.

-В Богородске строится новая школа на 550 мест с двумя спортзалами, современной библиотекой и теплицами для экспериментальных занятий по естественным наукам, - говорится в сообщении.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, регион также начинает концессионное соглашение по строительству большого образовательного комплекса в Нижнем Новгороде на 4 тысячи мест.

- Новое строительство у нас есть. Оно ведется в рамках национального проекта «Образование», - подчеркнул он.

Напомним, что девять новых школ построят в Нижнем Новгороде до 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU