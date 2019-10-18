ГИБДД Нижегородской области проводит месячник «Засветись»

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-18T14:47:33+03:00

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С 21 октября по 20 ноября 2019 года в Нижегородской области будет проведен месячник по безопасности дорожного движения «Засветись». Мероприятие, организованное ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с министерством образования науки и молодежной политики Нижегородской области и общественными организациями. Организаторы хотят обратить внимание нижегородцев на необходимость использования световозвращающих элементов. Именно поэтому девизом месячника стал: «Засветись – стань заметным!».

В ГИБДД Нижегородской области обеспокоены возрастающим количеством аварий в темное время суток. Каждое четвертое происшествие на дорогах произошло именно в это время. За девять месяцев 2019 года подобных ДТП зарегистрировано 1169, в прошлом году за этот же период произошло 1153 ДТП.

- Каждый третий пешеход, пострадавший в ДТП, находился на проезжей части в темное время суток. За девять месяцев - это 394 пешехода. Травмы получили 24 ребенка, - рассказали в ГИБДД Нижегородской области. - К сожалению, с сокращением продолжительности светового дня Госавтоинспекция прогнозирует дальнейшее осложнение ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU