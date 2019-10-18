СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-18T12:31:41+03:00

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Подрядчик на 60% выполнил работы по благоустройству парка «Дубки».

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, завершить благоустройство парковой территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» планируется до 20 ноября.

На сегодняшний день в парке «Дубке »уже выполнены работы по заливке бетоном площадки под сцену и воркаут-площадки, проводится устройство дорожек из отсева и укладка брусчатки на центральной площадке.

- С момента начала работ новым подрядчиком, контракт с которым на выполнение работ по благоустройству был заключен 3 октября, выполнено уже 60% от общего числа работ, - сообщил заместитель главы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков.

По словам Сдобнякова, проведение работ в парке не вредит растущим в нем деревьям.

Как уточнил глава Ленинского района Алексей Глазов, за ходом благоустройства парка «Дубки» ежедневно следит попечительский совет территории, а также общественники.

Напомним, что в июле 2019 года подрядчик начал прокладывать новые дорожки в парке «Дубки» в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU