Подрядчик на 60% выполнил работы по благоустройству парка «Дубки»
Подрядчик на 60% выполнил работы по благоустройству парка «Дубки».
Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, завершить благоустройство парковой территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» планируется до 20 ноября.
На сегодняшний день в парке «Дубке »уже выполнены работы по заливке бетоном площадки под сцену и воркаут-площадки, проводится устройство дорожек из отсева и укладка брусчатки на центральной площадке.
- С момента начала работ новым подрядчиком, контракт с которым на выполнение работ по благоустройству был заключен 3 октября, выполнено уже 60% от общего числа работ, - сообщил заместитель главы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков.
По словам Сдобнякова, проведение работ в парке не вредит растущим в нем деревьям.
Как уточнил глава Ленинского района Алексей Глазов, за ходом благоустройства парка «Дубки» ежедневно следит попечительский совет территории, а также общественники.
Напомним, что в июле 2019 года подрядчик начал прокладывать новые дорожки в парке «Дубки» в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU