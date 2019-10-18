Все перевозчики Нижегородской области подключатся к АСОП до конца 2019 года

СЕГОДНЯ 11:23 2019-10-18T11:23:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Все перевозчики Нижегородской области подключатся к автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП) до конца 2019 года.

По информации пресс-службы регионального правительства, система заработает в транспортных средствах всех 112 перевозчиков области, а за неприсоединение к АСОП занимающиеся перевозками предприятия могут лишить права на обслуживание маршрута.

В сообщении говорится также, что для улучшения транспортного обслуживания и помощи перевозчикам, в рамках изменения методики компенсаций компаниям за перевозку льготников уже увеличены расчетные ставки для определения ее суммы.

Кроме того, с 39 до 70 возросло количество субсидируемых поездок, увеличилось число поездок по льготным проездным и их срок действия. В районах области появился тариф «20 поездок».

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в региональном бюджете на 2019 год были увеличены расходы компенсацию перевозчикам.

¬ Первоначально в бюджете 2019 года было заложено порядка 1,3 млрд рублей на выпадающие доходы от перевозки льготников, сейчас - 1,6 млрд рублей, – уточнил глава региона.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что система автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) была внедрена на всей территории Нижегородской области с начала 2019 года.

Главными задачами этой системы являются обеспечение удобства оплаты проезда пассажиров в общественном транспорте, автоматизация пассажирского учета и улучшение экономического состояния организаций-перевозчиков за счет перехода на бескондукторное обслуживание пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU