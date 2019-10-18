2019-10-18T09:33:50+03:00
Общество

Потепление до +14 ожидается в Нижнем Новгороде в воскресенье

20 октября будет пасмурно
Валентин ШАРИКОВ
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Синоптики обещают потепление до +14 в Нижнем Новгороде в воскресенье, 20 октября.

Температура воздуха составит +7 в дневные часы и +7..+8 ночь в субботу, 19 октября. Скорость восточного ветра составит 1,4 м/с, влажность воздуха – 86%, а атмосферное давление – 760 мм ртутного столба. Без осадков.

Воздух прогреется до +13..+14 днем и +11..+12 ночью в воскресенье, 20 октября. Ветер сменит свое направление на южное, его скорость усилится до 4,7 м/с. Атмосферное давление понизится до 759 мм ртутного столба, влажность воздуха – до 80%. Будет пасмурно.

Напомним, что столбики термометров поднимутся +10..+12 днем и +5..+6 ночью в пятницу, 18 октября. Ожидается небольшой дождь, атмосферное давление будет низким – 753 мм ртутного столба. Скорость западного ветра составит 4 м/с, влажность воздуха - 89%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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