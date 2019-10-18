2019-10-18T09:04:11+03:00
Спорт

Нижегородский ХК «Торпедо» разгромил белорусский «Динамо» со счетом 6:0

Матч состоялся 17 октября в Минске
Валентин ШАРИКОВ
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Матч состоялся 17 октября в МинскеМатч состоялся 17 октября в МинскеФото: ХК "Торпедо"
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Нижегородский ХК «Торпедо» разгромил белорусский «Динамо» со счетом 6:0.

Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, матч состоялся в Минске в четверг, 17 октября.

В самом начале игры хоккеисты смогли создать опасные моменты. В первом периоде шайбы забили правый нападающие "Торпедо" - Станислав Бочаров, Джордан Шрёдер и Джордан Шрёдер, завершив его со счетом 3:0.

Второй период закончился со счетом 1:0 в пользу нижегородцев благодаря атаке Пола Щехура и Сергея Гончарука. Канадец также забил свою сотую шайбу в третьем периоде, а бросок Кириллп Уракова установил окончательный счет игры - 6:0.

Согласно сообщению, следующие выездные матчи ХК «Торпедо» в Москве и Хельсинки.

Напомним, ранее нижегородский ХК «Торпедо» обыграл 9 октября подмосковный «Витязь» со счетом 4:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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