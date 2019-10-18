Нижегородский ХК «Торпедо» разгромил белорусский «Динамо» со счетом 6:0
Нижегородский ХК «Торпедо» разгромил белорусский «Динамо» со счетом 6:0.
Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, матч состоялся в Минске в четверг, 17 октября.
В самом начале игры хоккеисты смогли создать опасные моменты. В первом периоде шайбы забили правый нападающие "Торпедо" - Станислав Бочаров, Джордан Шрёдер и Джордан Шрёдер, завершив его со счетом 3:0.
Второй период закончился со счетом 1:0 в пользу нижегородцев благодаря атаке Пола Щехура и Сергея Гончарука. Канадец также забил свою сотую шайбу в третьем периоде, а бросок Кириллп Уракова установил окончательный счет игры - 6:0.
Согласно сообщению, следующие выездные матчи ХК «Торпедо» в Москве и Хельсинки.
Напомним, ранее нижегородский ХК «Торпедо» обыграл 9 октября подмосковный «Витязь» со счетом 4:2.
ИСТОЧНИК KP.RU