ЛУКОЙЛ объявляет старт конкурса «Чистый взгляд» в Кстовском районе

СЕГОДНЯ 17:36 2019-10-17T17:46:22+03:00

Участвовать в мероприятии могут учащиеся начальных классов

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14 октября 2019 года ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») при поддержке Администрации Кстовского муниципального района дал старт конкурса детского рисунка на экологическую тематику «Чистый взгляд».

Как сообщили в пресс-службе компании, участвовать в мероприятии могут учащиеся начальных классов школ Кстова и Кстовского района. Дети предоставят творческие изобразительные работы на тему: «Природа родного Нижегородского края». Авторы лучших рисунков будут приглашены на театральное представление во Дворец культуры Нефтехимиков Кстова.

Работы принимаются в школах города и района, а также в оргкомитете оператора Конкурса Центре общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (консультации по телефону: (83145) 5-50-31).

С условиями участия можно ознакомиться на сайте http://www.nnos.lukoil.ru (в разделе «Новости»).

Справка КП

Конкурс «Чистый взгляд» проводится Компанией «ЛУКОЙЛ» в регионах деятельности более 10 лет и призван привлечь внимание подрастающего поколения к окружающей природе. В Нижегородском регионе мероприятие стартовало два года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU