СЕГОДНЯ 16:49 2019-10-17T16:49:01+03:00

Для этого он даже взял на работе больничный

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Житель Кулебак пытался срезать 2,2 тонны рельс.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижегородской области, в период с 8 по 14 октября 2019 года 28-летний мужчина ежедневно приезжал на месторасположение неиспользуемых железнодорожных путей в Навашинском районе. Там он при помощи газового баллончика отрезал куски рельс длиной в 50 сантиметров, после чего относил их в свой автомобиль, чтобы позднее сдать украденное в пункт приема металлолома.

Преступные действия заметил сотрудник фирмы, проводивший работы по восстановлению железнодорожных путей. После задержания полицией житель Кулебак рассказал, что ему пришлось взять больничный на работе, чтобы спокойно увезти рельсы. За сданный металл он смог получить 22,5 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Нижнем Новгороде был задержан похитивший трех лошадей мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU