2019-10-17T15:04:51+03:00
Общество

Сергей Морозов пообещал защитить дом Алексеева от действий застройщика

Валентин ШАРИКОВ
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Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов пообещал защитить дом Алексеева от недобросовестных действий застройщика.

Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, 16 октября в нижегородском правительстве была обсуждена ситуация с проведением строительных работ возле объекта культурного наследия - дома Ростислава Алексеева, который расположен на улице Ульянова, 45 «А».

На встрече с замгубернатора Сергеем Морозовым присутствовали дочь знаменитого конструктора Татьяна Алексеева, градозащитница Анна Давыдова, главный архитектор региона Сергей Попов и руководитель областного управления государственной охраны объектов культурного наследия Григорий Меламед.

По словам Морозова, застройщик ведет строительство под негосударственной документации, которая была составлена с серьезными ошибками, и проводит земляные работы, игнорируя предписание УГООКН о хозяйственной деятельности.

- Вести строительство по такой документации категорически нельзя, это было озвучено застройщику на встрече еще в начале апреля, однако никаких действий с его стороны мы так и не увидели. Допущены грубейшие нарушения в части отсутствия мероприятий по обеспечению сохранности ОКН, сохранению краснокнижных растений, усилению подпорной стенки, - рассказал заместитель губернатора.

Морозов добавил также, что администрации города стоит вплотную заняться решением конфликтной ситуации, возникшей на улице Ульянова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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