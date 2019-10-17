Более 1,5 килограмма наркотиков нашли у семейной пары в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-17T14:28:34+03:00

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Более 1,5 килограмма наркотиков пыталась сбыть семейная пара в Нижнем Новгороде.

По информации ГУ МВД РФ по Нижнему Новгороду, в начале октября сотрудниками полиции был задержан 25-летний нижегородец, который делал закладки на территории садового товарищества в Автозаводском районе. На руках у него было 50 свертков с наркотическими веществами. 31-летняя жена задержанного попыталась спрятать оставшиеся у них наркотики. Сделать это ей помешали, женщина также была задержана.

При обыске квартиры официально нетрудоустроенной семейной пары полицейскими были обнаружены деньги, один миллион рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт», обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За нарушение закона молодая семья может отправиться в места лишения свободы сроком до 20 лет.

Напомним, 29-летнего жителя Дзержинска осудили за приобретение "закладки".

ИСТОЧНИК KP.RU