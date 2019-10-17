Лжесотрудники соцслужбы украли у 90-летнего нижегородца 800 тысяч рублей
Лжесотрудники социальной службы обокрали 90-летнего нижегородца в октябре.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижнему Новгороду, пенсионер принял звонок от мошенника, который сообщил ему о том, что производится замена якобы больше не действующих купюр номиналом в две и пять тысяч рублей. Преступник предложил пожилому мужчине сделать это на дому, чтобы избавиться от необходимости стоять в очередях банков.
Потерпевший согласился и приготовил накопленные им 800 тысяч рублей, которые обменяли на фальшивые купюру две пришедшие к нему домой женщины. Соседи убедили нижегородца обратиться в полицию.
Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело по статье «кража». Мошенники разыскиваются.
ГУ МВД призывает нижегородцев не заключать с незнакомыми людьми никаких финансовых сделок.
Напомним, что нижегородская полиция разыскивает двух снявших порчу с пенсионерки мошенниц.
ИСТОЧНИК KP.RU