2019-10-17T13:34:45+03:00
Общество

Заболеваемость ОРВИ растет в Нижнем Новгороде

Уже заболевшим людям не рекомендуется посещать работу
Валентин ШАРИКОВ
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Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) растет в Нижнем Новгороде.

В пресс-службе городской администрации сообщили о сезонном подъеме заболеваемости ОРВИ среди нижегородцев. Недуг передается через тактильное общение и воздушно-капельным путем.

Для предотвращения болезни рекомендуется меньше пользоваться общественным транспортом, надевать защитную маску в местах массового скопления граждан, ограничить общение с уже заболевшими людьми, регулярно мыть руки и обязательно проветривать помещения.

В ведомстве добавили также, что нижегородцам необходимо сделать прививку от гриппа до начала эпидемического сезона заболевания.

- Заболевшим людям стоит воздержаться от посещения работы, дома следует оставлять и заболевших детей. Благодаря этим действиям инфекция не будет распространяться, а заболевание протечет без осложнений, - подчеркнули в горадминистрации.

Напомним, что в феврале 2019 года около 30 нижегородских школ было закрыто на карантин по гриппу и ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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