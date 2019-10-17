СЕГОДНЯ 12:59 2019-10-17T13:04:15+03:00

На реализацию проектов было потрачено более 5,2 миллионов рублей

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Дороги и тротуары в Богородске отремонтировали по программе местных инициатив (ППМИ).

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области, на проведение ремонтных работ было потрачено 5,2 миллионов рублей – субсидий из областного и местного бюджетов.

По словам главы администрации города Богородск Вадима Павлычева, местные жители уже четвертый год с радостью принимают участие в проекте ППМИ.

- Жители видят, что программа реально работает и все чаще обращаются в администрацию города с инициативами. В основном они касаются благоустройства проезжих частей и тротуаров, - сказал глава администрации.

Павлычев добавил также, что всего за 2019 год по ППМИ в Борогдске было отремонтировано восемь дорог.

Как отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин, в 2019 году в регионе будут отремонтированы 178 дорог местного значения в рамках проекта по поддержке местных инициатив.

- Именно люди определяют, что конкретно нужно делать в первую очередь. Сейчас мы будем модернизировать программу ППМИ в рамках перехода на инициативное бюджетирование, фокусировать на конкретных задачах. Например, мы решили дополнительно к национальному проекту выделять региональные средства на ремонт в рамках проекта «Дорога к дому», который на данный момент разрабатывается. Он будет касаться дорог местного значения, - рассказал глава региона.

Ранее сообщалось, что на конкурсный отбор проектов по программе поддержки местных инициатив поступило 600 заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU