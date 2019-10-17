Спецназ задержал подозреваемого в краже трех лошадей

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-17T11:27:01+03:00

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Отряд специального назначения «Гром» принял участие в задержании нижегородца, который подозревается в краже трех лошадей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области, в ночь на 27 сентября в городе Арзамас с территории частного дома на улице Ленина были похищены три лошади – две рыжие и одна серая. Ущерб владельцев животных оценивается в 240 тысяч рублей.

В ходе расследования возбужденного по статье «Кража» уголовного дела полицейскими был установлен подозреваемый - ранее судимый 62-летний мужчина, который живет в Нижнем Новгороде. Для задержания преступника понадобилась помощь спецназа: нижегородец был пойман на улице Чванова в Приокском районе, лошади находились вместе с ним.

За совершенное преступление рецидивисту грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в городе Выкса Нижегородской области полицейские разыскали угонщика и изъяли у него похищенное транспортное средство.

ИСТОЧНИК KP.RU