Расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год превышают доходы

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-17T11:00:53+03:00

Размер расходов пока больше прогнозируемых объемов собственных доходов города на 2,2 млрд рублей

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Как стало известно на прошедшем 16 октября заседании постоянной комиссии Гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике, депутаты рассмотрели основные направлений формирования городского бюджета на 2020 год.

Предварительный размер собственных доходов Нижнего Новгорода составит 15,4 млрд рублей, а расходов - 17,6 млрд рублей. В связи этим прогнозируется дефицит в объеме 2,2 млрд рублей. По словам директора департамента финансов Юрия Мочалкина, размер дефицита спрогнозирован без учета межбюджетных трансфертов.

-размеры трансфертов Нижнему Новгороду в 2020 году из областного бюджета станут известны в конце октября после внесения проекта областного бюджета в Законодательное собрание, а объем трансфертов из федерального бюджета – в декабре, - уточнил Мочалкин.

Директор депфина сообщил также, что собственные доходы города были согласованы с министерством финансов Нижегородской области города в размере 14,3 млрд рублей:11,5 млрд рублей из них будут налоговыми доходами, а 2,8 млрд рублей - неналоговыми доходами. Ожидается рост НДФЛ - 10%.

По его словам, объем налоговых доходов сократится по сравнению с текущим годом на 1 млрд рублей в связи с низкой конкурентоспособностью муниципального имущества на рынке недвижимости.

- По предварительным расчетам, собственные доходы бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год могут составить только 15,4 млрд рублей, - доложил Юрий Мочалкин.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 21 декабря 2017 года депутатами городской Думы был принят бюджет Нижнего Новгорода на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Тогда прогнозировалось, что 2020-й год станет для города профицитным: размер доходов, как предполагалось, должен был составить 29 млрд 096 млн рублей, расходов – 29 млрд 064 млн рублей. В этом случае профицит был бы равен 32 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU