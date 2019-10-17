2019-10-17T09:13:55+03:00
Общество

Более 4 тысяч живых черепах пытались провезти контрабандой в ПФО

Эти животные включены в Конвенцию СИТЕС
Валентин ШАРИКОВ
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Более четырех тысяч живых черепах пытались провезти контрабандой в Приволжский федеральный округ в 2019 году.

По информации пресс-службы Приволжского таможенного управления, эти животные включены в Конвенцию СИТЕС. Кроме этого, таможенниками был пресечен ввоз 55,4 тонн санкционных товаров и 24,5 тонны перемещаемой с нарушением санитарных требований продукции.

На территорию ПФО также не попали 600 единиц содержащих в себе сильнодействующие вещества медицинских препаратов, более 2,2 тысяч незарегистрированных лекарств, 429,7 тысяч табачных изделий без акцизных марок.

Сотрудниками таможенного управления был не допущен ввоз более 1,8 тысяч не сертифицированных шкурок норки и 33 меховых изделия без контрольного идентификационного знака. В регион не попали 874 единицы холодного оружия и 292 медальона с повышенным уровнем ионизирующего излучения.

Напомним, что открытки из Франции времен Первой и Второй мировой войны пытались ввезти в Нижегородскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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