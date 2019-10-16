Дмитрию Черышеву предложили стать главными тренером ФК «Ротор»

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-16T18:00:30+03:00

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После ухода с поста главного тренера ФК «Нижний Новгород», о чем сказано на официальном сайте клуба, Дмитрий Черышев подыскивает себе новое место работы. По словам источника «Комсомольской правды - Нижний Новгород», у него есть как минимум два предложения. Первое – это вернуться в качестве эксперта на федеральный канал «Матч ТВ», где он работал до назначения в ФК "Нижний Новгород". Второе, и весьма неожиданное, - стать главным тренером ФК «Ротор».

Такое предложение выглядит … интересно из-за некоторых совпадений. В субботу, 12 октября ФК «Нижний Новгород» проиграл именно волгоградскому клубу со счетом 2:1. И этот матч стал последним для Дмитрия Черышева на посту главного тренера в нижегородском клубе. Еще одно совпадение - не так давно волгоградскую команду тренировал Роберт Евдокимов, который сменил Черышева в кресле главного тренера ФК НН. К тому же ФК «Ротор» в ФНЛ стоит на строчку выше нижегородского клуба и занимает третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU