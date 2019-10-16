СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-16T17:27:33+03:00

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Светофоры заработали по принципу «Зеленой волны» на проспекте Бусыгина в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в МКУ «Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода» (ЦОДД), после проведенного обследования условий движения и интенсивности потока транспорта, таким образом заработали шесть светофоров, расположенных на участке проспекта Бусыгина от улицы Львовской до улицы Лесной.

- Оптимизация работы светофорных объектов позволит увеличить пропускную способность улиц, - подчеркнули в ЦОДД.

Напомним, ранее «зеленую волну» светофоров уже пустили по улице Ванеева и проспекту Гагарина. Такое решение было принято 29 апреля 2019 года на круглом столе в городской Думе, посвященном организации дорожного движения.

Кроме того, подобная работа светофорных объектов уже практикуется на Казанском шоссе, улице Керченской, Нижневолжской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU