2019-10-16T17:27:33+03:00
Общество

Светофоры заработали по принципу «Зеленой волны» на проспекте Бусыгина

Оптимизация работы светофорных объектов позволит увеличить пропускную способность улиц
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Светофоры заработали по принципу «Зеленой волны» на проспекте Бусыгина в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в МКУ «Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода» (ЦОДД), после проведенного обследования условий движения и интенсивности потока транспорта, таким образом заработали шесть светофоров, расположенных на участке проспекта Бусыгина от улицы Львовской до улицы Лесной.

- Оптимизация работы светофорных объектов позволит увеличить пропускную способность улиц, - подчеркнули в ЦОДД.

Напомним, ранее «зеленую волну» светофоров уже пустили по улице Ванеева и проспекту Гагарина. Такое решение было принято 29 апреля 2019 года на круглом столе в городской Думе, посвященном организации дорожного движения.

Кроме того, подобная работа светофорных объектов уже практикуется на Казанском шоссе, улице Керченской, Нижневолжской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрию Черышеву предложили стать главными тренером ФК «Ротор»
Сотрудничество Нижегородской и Новгородской областей актуализируют
Пожароопасный сезон 2019 года закрыт в Нижегородской области
Пять станций нижегородского метро отмоют за 15,7 млн рублей
Деятельность нелегального казино пресечена в Ленинском районе
Новые детские площадки установлены в Нижегородском районе
Жителя Дзержинска осудят за нападение на финансовые организации
Рейс «Нижний Новгород - Санья» запустят в «Стригино» 29 октября
Поверхность Волги возле Бурнаковской низины очищают от нефтепродуктов
Найдена пропавшая в Кстовском районе Кристина Кривоногова
Подозреваемого в убийстве пожилого охотника задержали в Нижегородской области
Реклама может появиться на нижегородской телебашне
Пропавший 12-летний Рома Боровик найден в Нижегородской области
БК «НН» уступил испанскому «Тенерифе» в первом матче Лиги Чемпионов
Ливневки изношены на 90% в Нижнем Новгороде
Ремонт детской городской больницы №42 завершен в Нижнем Новгороде
На нижегородских дорогах установят дополнительные камеры фотовидеофиксации
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» предупреждает о фальшивых коммерческих предложениях по продаже нефтепродуктов
Нижегородцы просят перевести время на час вперед
Двух нижегородских полицейских задержали за превышение полномочий
Нижегородская полиция разыскивает снявших порчу с пенсионерки мошенниц
ФАС признала закупки МКУ «ГлавУКС» неконкурентными
Электронные посадочные талоны начали действовать в «Стригино»