Сотрудничество Нижегородской и Новгородской областей актуализируют

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-16T16:51:56+03:00

Соглашение было заключено в 1997 году

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Соглашение о сотрудничестве Нижегородской и Новгородской областей актуализируют. Соответствующее решение было принято в ходе визита делегации Новгородской области во главе с первым заместителем губернатора Вероникой Мининой.

По словам проводившего встречу заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Бетина, на сегодняшний день товарооборот между регионами уже оценивается в 2 миллиона рублей, а прямое взаимодействие субъектов только способствует обмену опытом работы в различных отраслях.

- Мы приняли решение актуализировать соглашение о сотрудничестве Нижегородской и Новгородской областей, которое было заключено еще в 1997 году. В ближайшее время мы подготовим актуальный план конкретных мероприятий, - сказал Андрей Бетин.

Как сообщила Вероника Минина, новгородцами была отмечена интересная работа с проектом строительства парка в городе Бор - это и другие актуальные для развития региона направления будут изучаться представителями делегации на протяжении двух дней.

- Мы хотели бы перенять этот опыт. Также мы посмотрели, как работают предприятия сельского хозяйства, МФЦ, «Кванториум», Фабрика процессов правительства Нижегородской области – ищем то, что можно взять себе «на вооружение, - добавила замгубернатора Новгородской области.

В пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области сообщили также, что новгородской делегации презентовали проекты, подготовленные к 800-летию со Дня основания Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU