Сотрудничество Нижегородской и Новгородской областей актуализируют
Соглашение о сотрудничестве Нижегородской и Новгородской областей актуализируют. Соответствующее решение было принято в ходе визита делегации Новгородской области во главе с первым заместителем губернатора Вероникой Мининой.
По словам проводившего встречу заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Бетина, на сегодняшний день товарооборот между регионами уже оценивается в 2 миллиона рублей, а прямое взаимодействие субъектов только способствует обмену опытом работы в различных отраслях.
- Мы приняли решение актуализировать соглашение о сотрудничестве Нижегородской и Новгородской областей, которое было заключено еще в 1997 году. В ближайшее время мы подготовим актуальный план конкретных мероприятий, - сказал Андрей Бетин.
Как сообщила Вероника Минина, новгородцами была отмечена интересная работа с проектом строительства парка в городе Бор - это и другие актуальные для развития региона направления будут изучаться представителями делегации на протяжении двух дней.
- Мы хотели бы перенять этот опыт. Также мы посмотрели, как работают предприятия сельского хозяйства, МФЦ, «Кванториум», Фабрика процессов правительства Нижегородской области – ищем то, что можно взять себе «на вооружение, - добавила замгубернатора Новгородской области.
В пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области сообщили также, что новгородской делегации презентовали проекты, подготовленные к 800-летию со Дня основания Нижнего Новгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU