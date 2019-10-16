СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-16T16:08:32+03:00

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Пожароопасный сезон 2019 года закрыт в Нижегородской области

По данным регионального департамента лесного хозяйства, в текущем году в области было зарегистрировано наименьшее по сравнению с другими субъектами Приволжского федерального округа количество лесных пожаров.

Согласно статистике, в течение всего пожароопасного периода 2019 года в нижегородских лесах было зафиксировано 63 возгорания средней площадью 1,1 га, что на 12 меньше показателей 2018 года. Во всем ПФО было зарегистрировано 880 пожаров, площадь которых составила 8148,9 га

- В этом году нижегородским лесохозяйственным учреждениям вручили почти 300 единиц новой техники и оборудования в рамках национального проекта «Экология», что повысило эффективность пожаротушения на лесных территориях, - говорится в сообщении департамента лесного хозяйства.

В ведомстве уточнили, что наибольшее количество пожаров в лесах возникает по вине человека (46%) и гроз(36%).

В пресс-службе правительства Нижегородской области напомнили также, что в 2019 году региона включился в национальный проект «Экология»

ИСТОЧНИК KP.RU