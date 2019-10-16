СЕГОДНЯ 15:47 2019-10-16T15:48:46+03:00

Дороже всего обойдется очистка помещений на станции «Московская»

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Пять станций нижегородского метро отмоют за 15,7 млн рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, 15 октября МП «Нижегородское метро» разместило пять заявок по выбору подрядчика для оказания клининговых услуг на станциях «Заречная», «Ленинская», «Чкаловская», «Московская» и «Горьковская».

Дороже всего предприятию обойдется очистка помещений на станции «Московская» - начальная цена контракта на проведение работ составляет 4 миллиона рублей.

Меньше всего средств потребуется для уборки на станции «Чкаловская » - 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, 2,5 миллиона рублей будет потрачено на работы по оказанию клининговых услуг на станции «Ленинская», 2,7 миллиона рублей – на станции Заречная и 3,9 миллиона рублей на станции «Горьковская».

Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе – 23 октября 2019 года.

Напомним, что в Нижегородском метро были обнаружены стенды с зарядниками для мобильных устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU