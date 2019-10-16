Деятельность нелегального казино пресечена в Ленинском районе
Деятельность нелегального казино пресечена в Ленинском районе Нижнего Новгорода 15 октября.
Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, место проведения азартных игр было обнаружено в подвальном помещении дома на проспекте Ленина. В найденном зале также были установлено игорное оборудование.
В организации преступной деятельности подозреваются две женщины, которым в ближайшее время будет избрана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная организация и проведение азартных игр».
Кроме того, следователи обратили свое внимание на лиц, сдающих в аренду данное помещение. Будет проведена проверка на коррупционную составляющую их договора с подозреваемыми.
Как сообщалось ранее, 41-летний нижегородец устроил в подвале жилого дома игорный клуб . Организатор нелегального бизнеса был задержан, а казино закрыли. Свою вину мужчина признал в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU