2019-10-16T14:55:25+03:00
Происшествия

Деятельность нелегального казино пресечена в Ленинском районе

Возбуждено уголовное дело
Валентин ШАРИКОВ
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Деятельность нелегального казино пресечена в Ленинском районе Нижнего Новгорода 15 октября.

Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, место проведения азартных игр было обнаружено в подвальном помещении дома на проспекте Ленина. В найденном зале также были установлено игорное оборудование.

В организации преступной деятельности подозреваются две женщины, которым в ближайшее время будет избрана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная организация и проведение азартных игр».

Кроме того, следователи обратили свое внимание на лиц, сдающих в аренду данное помещение. Будет проведена проверка на коррупционную составляющую их договора с подозреваемыми.

Как сообщалось ранее, 41-летний нижегородец устроил в подвале жилого дома игорный клуб . Организатор нелегального бизнеса был задержан, а казино закрыли. Свою вину мужчина признал в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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