СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-16T14:34:45+03:00

Зоны для детских игры были оборудованы в рамках муниципальной программы «100 детских площадок»

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Новые детские площадки установлены в Нижегородском районе.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, четыре новых зоны для детских игр появились возле дома №234 на улице Горького и дома №7А на улице Студеной, в поселках Звезда и Березовый клин в Зеленом городе. На площадках были установлены подвесные качели, горки, качалки на пружине и качели-балансир, а также предназначенные для комфорта родителей лавочки и урны.

По словам главы администрации Нижегородского района Алексея Мочкаева, в рамках муниципальной программы «100 детских площадок» в центре города планируется установка еще 12 детских площадок.

- Адреса установки мы выбирали, ориентируясь на запросы местных жителей, - подчеркнул Алексей Мочкаев.

Так, до конца октября 2019 года детские городки будут оборудованы возле домов на улицах Ковалихинской, Родионова, Молодежной, Ванеева, Яблоневой, набережной Федеровского и Казанском шоссе .

Напомним, комплексы для воркаута появятся в четырех районах Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU