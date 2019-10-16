2019-10-16T14:34:45+03:00
Общество

Новые детские площадки установлены в Нижегородском районе

Зоны для детских игры были оборудованы в рамках муниципальной программы «100 детских площадок»
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новые детские площадки установлены в Нижегородском районе.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, четыре новых зоны для детских игр появились возле дома №234 на улице Горького и дома №7А на улице Студеной, в поселках Звезда и Березовый клин в Зеленом городе. На площадках были установлены подвесные качели, горки, качалки на пружине и качели-балансир, а также предназначенные для комфорта родителей лавочки и урны.

По словам главы администрации Нижегородского района Алексея Мочкаева, в рамках муниципальной программы «100 детских площадок» в центре города планируется установка еще 12 детских площадок.

- Адреса установки мы выбирали, ориентируясь на запросы местных жителей, - подчеркнул Алексей Мочкаев.

Так, до конца октября 2019 года детские городки будут оборудованы возле домов на улицах Ковалихинской, Родионова, Молодежной, Ванеева, Яблоневой, набережной Федеровского и Казанском шоссе .

Напомним, комплексы для воркаута появятся в четырех районах Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудничество Нижегородской и Новгородской областей актуализируют
Пожароопасный сезон 2019 года закрыт в Нижегородской области
Пять станций нижегородского метро отмоют за 15,7 млн рублей
Деятельность нелегального казино пресечена в Ленинском районе
Жителя Дзержинска осудят за нападение на финансовые организации
Рейс «Нижний Новгород - Санья» запустят в «Стригино» 29 октября
Поверхность Волги возле Бурнаковской низины очищают от нефтепродуктов
Найдена пропавшая в Кстовском районе Кристина Кривоногова
Подозреваемого в убийстве пожилого охотника задержали в Нижегородской области
Реклама может появиться на нижегородской телебашне
Пропавший 12-летний Рома Боровик найден в Нижегородской области
БК «НН» уступил испанскому «Тенерифе» в первом матче Лиги Чемпионов
Ливневки изношены на 90% в Нижнем Новгороде
Ремонт детской городской больницы №42 завершен в Нижнем Новгороде
На нижегородских дорогах установят дополнительные камеры фотовидеофиксации
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» предупреждает о фальшивых коммерческих предложениях по продаже нефтепродуктов
Нижегородцы просят перевести время на час вперед
Двух нижегородских полицейских задержали за превышение полномочий
Нижегородская полиция разыскивает снявших порчу с пенсионерки мошенниц
ФАС признала закупки МКУ «ГлавУКС» неконкурентными
Электронные посадочные талоны начали действовать в «Стригино»