Рейс «Нижний Новгород - Санья» запустят в «Стригино» 29 октября

СЕГОДНЯ 13:27 2019-10-16T13:27:57+03:00

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Рейс «Нижний Новгород - Санья» запустят в международном аэропорту «Стригино» 29 октября.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, полеты в китайский город на самолетах Boeing 767-300 будет осуществлять авиакомпания AZUR air.

Рейсы будут регулярными, частотой 1 раз в неделю. Из Нижнего Новгорода воздушные судна будут отправляться в 11.10 по местному времени, из Китая – в 4.10 по местному времени.

В «Стригино» отмечают, что город Санья расположен на юге острова Хайнань и является популярным курортом. Отдых там доступен круглогодично.

- В последний год число отдыхающих в Китае россиян кратно возросло. Теперь возможность отдохнуть на острове Хайнань есть и у нижегородцев, - говорится в сообщении.

Напомним, что рейс по маршруту «Нижний Новгород - Ереван» будет открыт авиакомпанией Pegas Fly 2 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU