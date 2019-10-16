Рейс «Нижний Новгород - Санья» запустят в «Стригино» 29 октября
Рейс «Нижний Новгород - Санья» запустят в международном аэропорту «Стригино» 29 октября.
Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, полеты в китайский город на самолетах Boeing 767-300 будет осуществлять авиакомпания AZUR air.
Рейсы будут регулярными, частотой 1 раз в неделю. Из Нижнего Новгорода воздушные судна будут отправляться в 11.10 по местному времени, из Китая – в 4.10 по местному времени.
В «Стригино» отмечают, что город Санья расположен на юге острова Хайнань и является популярным курортом. Отдых там доступен круглогодично.
- В последний год число отдыхающих в Китае россиян кратно возросло. Теперь возможность отдохнуть на острове Хайнань есть и у нижегородцев, - говорится в сообщении.
Напомним, что рейс по маршруту «Нижний Новгород - Ереван» будет открыт авиакомпанией Pegas Fly 2 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU