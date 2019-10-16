Подозреваемого в убийстве пожилого охотника задержали в Нижегородской области
Подозреваемого в убийстве пожилого охотника задержали в Арамасском районе Нижегородской области.
Как сообщили в региональном СУ СКР, 6 сентября 2019 года 66-летний мужчина вышел на охоту из своего дома в поселке Красная речка, с которой он не вернулся. Следствием было установлено, что вечером того же дня 52-летний житель соседней деревни встретил и застрелил потерпевшего у дороги возле леса.
На следующий день подозреваемый решил скрыть свое преступление и вывез тело пенсионера в лесной массив Ардатовского района, где закопал в яме.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.
Напомним, что 18-летнего нижегородца осудили за убийство прохожего из-за пачки сигарет. Преступление было совершено в Московском районе Нижнего Новгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU