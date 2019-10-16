Подозреваемого в убийстве пожилого охотника задержали в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-16T11:29:39+03:00

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Подозреваемого в убийстве пожилого охотника задержали в Арамасском районе Нижегородской области.

Как сообщили в региональном СУ СКР, 6 сентября 2019 года 66-летний мужчина вышел на охоту из своего дома в поселке Красная речка, с которой он не вернулся. Следствием было установлено, что вечером того же дня 52-летний житель соседней деревни встретил и застрелил потерпевшего у дороги возле леса.

На следующий день подозреваемый решил скрыть свое преступление и вывез тело пенсионера в лесной массив Ардатовского района, где закопал в яме.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

Напомним, что 18-летнего нижегородца осудили за убийство прохожего из-за пачки сигарет. Преступление было совершено в Московском районе Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU