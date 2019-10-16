СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-16T10:56:21+03:00

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Реклама может появиться на нижегородской телебашне. Вопрос был обсужден в ходе прошедшего 15 октября заседания постоянной комиссии по развитию города Думы Нижнего Новгорода.

По словам директора департамента градостроительного развития и архитектуры города Аллы Коновницыной, на телебашне можно транслировать рекламные объявления, а не только включать праздничную подсветку в праздничные и другие значимые для города дни.

Идею поддержал председатель комиссии Андрей Дранишников, однако остальные депутаты усомнились и не смогли решить, каким образом будет проходить отбор предназначенных для трансляции на башне рекламных роликов.

Данный вопрос будет также рассмотрен депутатами городской Думы на заседании 23 октября.

Напомним, что система архитектурно-художественной подсветки была смонтирована на нижегородской телебашне к чемпионату мира по футболу FIFA 2018, который прошел в том числе и в Нижнем Новгороде. Сейчас башня загорается в честь не только спортивных событий, но и во время значимых для города и страны праздников. Высота сооружения составляет 196 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU