Ремонт детской городской больницы №42 завершен в Нижнем Новгороде
Капитальный ремонт детской городской больницы №42 завершен в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, капремонт проводился в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение», а также указа министра здравоохранения региона.
На проведение ремонтных работ в медицинском учреждении было выделено почти пять миллионов рублей. На эти средства в больнице были обновлены все внутренние помещения, проведен капремонт входной группы с учетом потребностей маломобильных граждан, а также организованы открытая регистратура и новое картохранилище.
- В этом году для больницы была приобретена новая мебель, продолжилось ее оснащение новым оборудованием – приобретены аппарат УЗИ и электрокардиограф. Закуплены велотренажеры в дневной стационар, - добавила главный врач больницы №47 Елена Закомерная.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, всего с начала года в Нижегородской области было выделено 6 миллиардов рублей на ремонт поликлиник, ФАПов, и амбулаторий.
- Поручение главы государства по восстановлению инфраструктуры первичного звена здравоохранения выполняется, - сообщил Глеб Никитин.
Напомним, что ремонт третьего этажа детской поликлиники №39 завершен в Нижнем Новгороде.
ИСТОЧНИК KP.RU