СЕГОДНЯ 16:32 2019-10-15T17:05:32+03:00

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Капитальный ремонт детской городской больницы №42 завершен в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, капремонт проводился в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение», а также указа министра здравоохранения региона.

На проведение ремонтных работ в медицинском учреждении было выделено почти пять миллионов рублей. На эти средства в больнице были обновлены все внутренние помещения, проведен капремонт входной группы с учетом потребностей маломобильных граждан, а также организованы открытая регистратура и новое картохранилище.

- В этом году для больницы была приобретена новая мебель, продолжилось ее оснащение новым оборудованием – приобретены аппарат УЗИ и электрокардиограф. Закуплены велотренажеры в дневной стационар, - добавила главный врач больницы №47 Елена Закомерная.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, всего с начала года в Нижегородской области было выделено 6 миллиардов рублей на ремонт поликлиник, ФАПов, и амбулаторий.

- Поручение главы государства по восстановлению инфраструктуры первичного звена здравоохранения выполняется, - сообщил Глеб Никитин.

Напомним, что ремонт третьего этажа детской поликлиники №39 завершен в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU