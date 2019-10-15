На нижегородских дорогах установят дополнительные камеры фотовидеофиксации

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-15T15:57:39+03:00

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До конца 2019 года на дорогах в Нижегородской области будут установлены дополнительные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Вопрос исполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был обсужден на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству ЗСНО.

Как сообщил директор ГКУ НО «Центр безопасности дорожного движения» Олег Шувалов, в рамках нацпроекта в регионе планируется установить еще 20 стационарных камер видеофиксации – в этом случае их общее количество увеличится до 249.

Кроме того, по словам министра транспорта и автомобильных дорог региона Павла Саватеева, будет увеличено и общее число передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД, с 93 до 130.

- Так называемые «треноги» используются прежде всего в тех местах, где нормативы или технические условия не позволяют поставить стационарную камеру, - подчеркнул Павел Сатаев.

Министр добавил, что после установки передвижной камеры на Волжской набережной в Нижнем Новгороде, число гонщиков-любителей на этом участке значительно снизилось . Уже в первые четыре дня своей работы мобильное устройство зафиксировало более 280 нарушений скоростного режима.

Как сообщалось ранее, В Нижнем Новгороде заработали камеры видеофиксации нарушений проезда стоп-линии при красном сигнале светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU