2019-10-15T16:49:39+03:00
Общество

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» предупреждает о фальшивых коммерческих предложениях по продаже нефтепродуктов

Ложные сведения распространяются по электронной почте или телефону
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» обращает внимание всех заинтересованных лиц на факты распространения ложных сведений о продаже нефтепродуктов, товаров и услуг иного назначения путем рассылки писем, якобы подписанных генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» с неправомерным использованием товарных знаков и фирменного стиля ПАО «ЛУКОЙЛ». Фальшивые коммерческие предложения распространяются с использованием электронных адресов и телефонных номеров, не имеющих отношения к организациям Группы «ЛУКОЙЛ». Например, злоумышленники используют почтовые адреса infonnos@nnos-lukoil.ru, infonnos@nnos-lukoil.com и телефоны (83123) 5-20-79, (83123) 5-18-94, 8(831) 455-48-74, 8(831) 455-30-33, которые не принадлежат ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Напоминаем о необходимости проявлять осмотрительность при общении с незнакомыми адресатами, сверять информацию в представленных документах с официальным сайтом ПАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru (русскоязычная версия) и www.lukoil.com (англоязычная версия) и на страницах организаций Группы.

Компания не несет ответственности за нежелательные последствия, которые могут возникнуть в результате использования подобных ложных сведений.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ливневки изношены на 90% в Нижнем Новгороде
Ремонт детской городской больницы №42 завершен в Нижнем Новгороде
На нижегородских дорогах установят дополнительные камеры фотовидеофиксации
Нижегородцы просят перевести время на час вперед
Двух нижегородских полицейских задержали за превышение полномочий
Нижегородская полиция разыскивает снявших порчу с пенсионерки мошенниц
ФАС признала закупки МКУ «ГлавУКС» неконкурентными
Электронные посадочные талоны начали действовать в «Стригино»
Метрологи ЦСМ Росстандарта в ПФО проверили точность тонометров у пенсионеров и ветеранов
Нижегородец держал в погребе жителя Республики Марий Эл
Улицу Лоскутова частично перекроют в Нижнем Новгороде 16 и 18 октября
Четыре лестницы отремонтируют в Нижегородском районе до конца 2019 года
В Нижегородской области проводится II этап операции «Дети России»
БК «Нижний Новгород» обыграл питерский «Зенит» со счетом 79:69
Четыре человека пострадали в результате массового ДТП на Бору
В Нижнем Новгороде найден пропавший 8 октября Андрей Ельчуков
Пропавший в Нижнем Новгороде 14-летний Денис Леонов найден
Гастроли победителей этапа фестиваля «Театральное Приволжье» стартовали в регионе
Нижегородка получит новое жилье взамен сгоревшей квартиры
Более ста незаконных сараев снесли в Нижнем Новгороде
Более 10 несанкционированных свалок убрали в Нижегородском районе
14-летний Денис Леонов пропал в Нижнем Новгороде
Почти 40 килограммов клюквы украли у пенсионерки в Нижегородской области
Житель Сарова вырастил в теплице 35 кустов конопли
Более сотни незаконных рекламных конструкций убрали в Нижнем Новгороде
Электроснабжение отключат в пяти домах Нижнего Новгорода 14 октября
Нижегородец угнал автомобиль своей матери ради поездки за спиртным
В Нижнем Новгороде существенно похолодает с 15 октября