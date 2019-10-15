«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» предупреждает о фальшивых коммерческих предложениях по продаже нефтепродуктов

СЕГОДНЯ 14:59 2019-10-15T16:49:39+03:00

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ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» обращает внимание всех заинтересованных лиц на факты распространения ложных сведений о продаже нефтепродуктов, товаров и услуг иного назначения путем рассылки писем, якобы подписанных генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» с неправомерным использованием товарных знаков и фирменного стиля ПАО «ЛУКОЙЛ». Фальшивые коммерческие предложения распространяются с использованием электронных адресов и телефонных номеров, не имеющих отношения к организациям Группы «ЛУКОЙЛ». Например, злоумышленники используют почтовые адреса infonnos@nnos-lukoil.ru, infonnos@nnos-lukoil.com и телефоны (83123) 5-20-79, (83123) 5-18-94, 8(831) 455-48-74, 8(831) 455-30-33, которые не принадлежат ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Напоминаем о необходимости проявлять осмотрительность при общении с незнакомыми адресатами, сверять информацию в представленных документах с официальным сайтом ПАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru (русскоязычная версия) и www.lukoil.com (англоязычная версия) и на страницах организаций Группы.

Компания не несет ответственности за нежелательные последствия, которые могут возникнуть в результате использования подобных ложных сведений.